Украина просит у США $2 млрд экстренной помощи ежемесячно

Украина просит у Соединенных Штатов не менее 2 млрд долларов в месяц экстренной экономической помощи.

В свою очередь администрация Байдена работает над тем, чтобы просить Конгресс о большем финансировании потребностей Украины.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

По информации издания, министр финансов Украины Марченко, выступая в Вашингтоне, заявил, что страна хочет получить международную помощь в сумме минимум 5 миллиардов долларов в месяц, из которых около 2 миллиардов долларов США поступают для покрытия неотложных нужд на апрель, май и июнь.

Помимо этих миллиардов помощи в будущем ожидается дополнительный долгосрочный запрос, чтобы помочь Украине восстановиться от войны.

"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", — отметил Марченко.

Министр финансов США Джанет Еллен сообщила журналистам, что администрация Байдена работает над направлением в Конгресс дополнительного запроса о помощи Украине, но она отказалась сказать, о какой сумме идет речь.

"Мы должны найти пути для удовлетворения потребностей Украины. И с нашей стороны это будет включать возвращение в Конгресс с дополнительным запросом. Нас вдохновило их мужество, мы поддерживаем их и сделаем все возможное, чтобы привлечь наши ресурсы для поддержания определенных потребностей", — сказала Еллен. .

Марченко отметил, что Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это приведет к резкому росту инфляции, когда война уже нарушила торговлю основными товарами.

Ранее глава Пентагона Остин заявил, что РФ должна быть ослаблена, чтобы больше ни на кого не могла напасть.

Напомним, что Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов и дополнительно США предоставит Украине 500 млн долларов для стабилизации экономики.

Читайте также: