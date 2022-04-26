Астрологический прогноз на 26 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, который лучше провести в спокойном состоянии – без суеты и спешки. Достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно, желательно посвятить время отдыху и релаксу.

Символ дня: раковина.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: активно действовать можно только в случае крайней необходимости.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся накануне, сегодня не пройдут, особенно если их не лечить. Полезными для здоровья окажутся водные процедуры – от бассейна до ванны с лавандой.

Сны дня: сны нынешней ночи на сто процентов окажутся вещими, причем с их расшифровкой проблем не возникнет – все сбудется "близко к тексту", то есть, к сюжету сна.

Афоризм дня: "Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов" (Рэй Брэдбери).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ времени и вечности.

Магия и мистика дня: гадать можно только себе, другим лучше не предсказывать судьбу, даже тем, кто занимается этим профессионально.

Табу дня: нельзя никуда переезжать – ни на другую квартиру, ни в другой город или страну.

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