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Астрологический прогноз на 26 апреля

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Астрологический прогноз на 26 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, который лучше провести в спокойном состоянии – без суеты и спешки. Достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно, желательно посвятить время отдыху и релаксу. 

Символ дня: раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: активно действовать можно только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, малахитовый. 

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся накануне, сегодня не пройдут, особенно если их не лечить. Полезными для здоровья окажутся водные процедуры – от бассейна до ванны с лавандой. 

Сны дня: сны нынешней ночи на сто процентов окажутся вещими, причем с их расшифровкой проблем не возникнет – все сбудется "близко к тексту", то есть, к сюжету сна. 

Афоризм дня: "Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов" (Рэй Брэдбери).

Геометрическая фигура дня: спираль – символ времени и вечности. 

Магия и мистика дня: гадать можно только себе, другим лучше не предсказывать судьбу, даже тем, кто занимается этим профессионально. 

Табу дня: нельзя никуда переезжать – ни на другую квартиру, ни в другой город или страну. 

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