Астрологічний прогноз на 26 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, який краще провести у спокійному стані – без суєти та поспіху. Досягти серйозних цілей все одно не вдасться, тому не варто марнувати час і сили, бажано присвятити час відпочинку та релакс.

Символ дня: Мушля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: активно діяти можна лише у разі нагальної потреби.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око, соколине око.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися напередодні, сьогодні не минуть, особливо якщо їх не лікувати. Корисними для здоров'я будуть водні процедури – від басейну до ванни з лавандою.

Сни дня: сни нинішньої ночі повністю виявляться пророчими, причому, з їх розшифровкою проблем не виникне — все збудеться «близько до тексту», тобто, до сюжету сну.

Афоризм дня: Подивись на світ. Він набагато дивовижніший за сни» (Рей Бредберрі).

Геометрична фігура дня: спіраль – символ часу та вічності.

Магія та містика дня: ворожити можна тільки собі, іншим краще не передбачати долю, навіть тим, хто займатиметься цим професійно.

Табу дня: не можна нікуди переїжджати — ні на іншу квартиру, ні до іншого міста чи країни.

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