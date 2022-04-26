Україна просить у США $2 млрд екстренної допомоги щомісяця

Україна просить у Сполучених Штатів не менше 2 млрд доларів на місяць екстренної економічної допомоги.

Своєю чергою адміністрація Байдена працює над тим, щоб просити Конгрес про більше фінансування потреб України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

За інформацією видання, міністр фінансів України Марченко, виступаючи у Вашингтоні, заявив, що країна хоче отримати міжнародну допомогу в сумі щонайменше 5 мільярдів доларів на місяць, з яких близько 2 мільярдів доларів США надходять для покриття невідкладних потреб на квітень, травень і червень.

Крім цих мільярдів допомоги, в майбутньому очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні відновитися від війни.

"Нам потрібно заповнити цю прогалину просто зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну", — зазначив Марченко.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила журналістам, що адміністрація Байдена працює над направленням до Конгресу додаткового запиту про допомогу Україні, але вона відмовилася сказати, про яку суму йдеться.

"Ми повинні знайти шляхи для задоволення потреб України. І з нашого боку, це включатиме повернення до Конгресу з додатковим запитом. Нас надихнула їхня мужність, ми підтримуємо їх і зробимо все можливе, щоб залучити наші ресурси для підтримки визначених потреб", — сказала Єллен.

Марченко зазначив, що Україна шукає економічної підтримки, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та інші гуманітарні потреби. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити деякі з цих витрат, але це призведе до різкого зростання інфляції в той час, коли війна вже порушила торгівлю основними товарами.

Раніше голова Пентагону Остін заявив, що РФ має бути ослабленою, щоб більше ні на кого не могла напасти.

Нагадаємо, що Байден оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів і додатково США нададуть Україні 500 млн доларів для стабілізації економіки.

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