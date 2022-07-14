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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: в ОВА розказали деталі атаки

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: в ОВА розказали деталі атаки

Фото: Associated Press

Армія держави-терристки обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області.

Вранці 14 липня окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді.

Про деталі ворожої атаки розповів керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, снаряди потрапили на паркову зоні та стадіон спортивної школи. Крм того, внаслідок атаки остраждав і місцевий ліцей. У закладі посипалися вікна. 

“Люди, на щастя, не постраждали. Отака вона “друга армія світу“ - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони“, - наголосив керівник регіону.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як повідомлялося, з власної території ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Окупанти завдали ударів по території кількох громад: Краснопільської, Середино-Будської та Шалигінської. 

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