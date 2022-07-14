У Вінниці прогриміли вибухи: є загиблі та поранені (відео)

У Вінниці прогриміли кілька вибухів, місцевих просять залишатися в укриттях.

Над містом піднімається густий дим.

Інформацію про "приліт" підтвердили у Вінницькій міській раді.

"Шановні вінничани! Зберігайте спокій! У Вінниці прогримів вибух! Будь ласка, не покидайте укриття!" - йдеться в повідомленні.

Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

"Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється", - написав очільник ОВА Сергій Борзов.

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа

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