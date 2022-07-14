Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів і РСЗВ

Російські війська не припиняють обстріли Сумської області.
З власної території ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Окупанти завдали ударів по території кількох громад.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Вчергове окупанти обстріляли прикордоння у середу, 13 липня, з мінометів та РСЗВ. Ворог завдав вогневого ураження по території Краснопільської, Середино-Будської та Шалигінської громад.
Як повідомлялося, зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.
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