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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів і РСЗВ

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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів і РСЗВ

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російські війська не припиняють обстріли Сумської області.

З власної території ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Окупанти завдали ударів по території кількох громад.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

Вчергове окупанти обстріляли прикордоння у середу, 13 липня, з мінометів та РСЗВ. Ворог завдав вогневого ураження по території Краснопільської, Середино-Будської та Шалигінської громад.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. 

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