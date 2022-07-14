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Росіяни обстріляли села у Дніпропетровській області

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Росіяни обстріляли села у Дніпропетровській області

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації не припиняє обстрліювати Дніпропетровщину.

У ніч проти 14 липня, а також вранці російські окупанти обстріляли Криворізький район області. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворог вдарив по населених пунктах: селу Велика Костромка та Зеленодольську. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. 

“У інших районах області на цю хвилину спокійно“, - наголосив керівник області.

Нагадамо, розпочалася 141 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.  Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського та Кам’янки на Донеччині. Детальнше про ситуацію на фронті - ранковому зведенні Генштабу станом на 14 липня.

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