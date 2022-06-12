В Італії розбився вертоліт з іноземцями на борту: знайшли тіла 7 загиблих

В Італії розбився вертоліт з іноземцями на борту: знайшли тіла 7 загиблих

Італійські рятувальники завершили пошуки жертв авіакатастрофи на півночі країни, де в гірській місцевості розбився вертоліт.

В Італії знайшли тіла семи людей, які загинули в результаті аварії гелікоптера, який два дні тому зник з екранів радарів під час негоди.

Про це повідомляє Reuters.

Гелікоптер вилетів у четвер, 9 червня, з Лукки в Тоскані та прямував до північного міста Тревізо, коли загубився над віддаленим гірським районом.

"Рятувальники знайшли мертвими сімох людей, що були на борту гелікоптера. Четверо з них мають турецьке громадянство, двоє - ліванське, вони перебували у відрядженні в Італії. Також знайдено тіло італійського пілота", - повідомили в офісі префекта міста Модена.

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Турецькі бізнесмени працювали в Eczacibasi Consumer Products, дочірньому підприємстві великої турецької промислової групи Eczacibasi. Вони були присутні на ярмарку паперових технологій в Італії.

Аварії зазнав вертоліт AW119 Koala виробництва оборонної групи Leonardo. Ймовірно, причиною авіакатастрофи стало погіршення погодних умов, але остаточні висновки зроблять слідчі.

Нагадаємо, раніше внаслідок авіакатастрофи американського конвертоплана MV-22B Osprey, який займався перевозкою боєприпасів, загинуло п’ятеро людей.

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