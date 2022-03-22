Авіакатастрофа Boeing у Китаї: не вижив ніхто

Авіакатастрофа Boeing у Китаї: не вижив ніхто

На місці трагедії працюють рятувальники.

Рятувальники, які працюють на місці падіння літака Boeing 737-800, на півдні Китаю, не виявили живих пасажирів після авіакатастрофи.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Досі не було знайдено жодного вцілілого пасажира рейсу MU5735 China Eastern Airlines після катастрофи в понеділок (21 березня — ред.) на півдні Китаю зі 132 пасажирами і членами екіпажу на борту", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці катастрофи працюють тисячі рятувальників та поліцейських.