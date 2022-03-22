Авіакатастрофа Boeing у Китаї: не вижив ніхто

На місці трагедії працюють рятувальники.
Рятувальники, які працюють на місці падіння літака Boeing 737-800, на півдні Китаю, не виявили живих пасажирів після авіакатастрофи.
Про це повідомляє South China Morning Post.
"Досі не було знайдено жодного вцілілого пасажира рейсу MU5735 China Eastern Airlines після катастрофи в понеділок (21 березня — ред.) на півдні Китаю зі 132 пасажирами і членами екіпажу на борту", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці катастрофи працюють тисячі рятувальників та поліцейських.
Нагадаємо, на півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося. В Управлінні цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що на борту перебувало 123 пасажирів та 9 членів екіпажу.