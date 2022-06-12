На випадок НП: Японія направить до Одеси портативні установки для очищення води

Через загрозу забруднення води у південних областях України японські партнери відправили до Одеси 33 портативних установки для її очищення.
Посол України в Японії Сергій Корсунський подякував мерії японського міста Йокогами та японським урядовцям за портативні установки для очищення води, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій на півдні України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у разі надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але про всяк випадок нехай буде", – написав він.
Як повідомлялося раніше, у Миколаєві мешканці міста у своїх домівках користуються технічною водою, що придатна лише для побутових потреб.
Нагадаємо, від початку війни, 24 лютого, з Миколаєва виїхала половина мешканців. Здебільшого люди, які досі не покинули місто, - це миколаївці старшого віку або ті, хто доглядає за ними.
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