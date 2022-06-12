Попередження щодо загрози війни та реакція Зеленського: у посольстві США прокоментували заяву Байдена

У дипломатичному представництві заявили, що президент США "дуже поважає" Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією.

Пані посол США в України Бріджит Брінк вважає, що заява американського президента Джо Байдена про реакцію українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни не заслуговує на те, щоб бути новиною.

На цьому вона наголосила в коментарі РБК-Україна.

Як відомо, нещодавно президент США у своєму виступі зауважив, що у вторгненні РФ до України "не було жодних сумнівів", але Зеленський "не хотів цього чути, як і багато інших людей".

Коментуючи цю заяву, пані посол запевнила, що Байден "дуже поважає" Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією, і вважає, що ця фраза не заслуговує на новину.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росією", - наголосила дипломат.

Пані посол також нагадала, що Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, “щоб дати Україні можливість захистити себе.

Брінк запевнила, що США та їхні союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати Україну.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок.

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