Після вибухів у Чорткові відключили постачання газу — голова ОВА

Після вибухів у Чорткові відключили постачання газу — голова ОВА

На Тернопільщині під час повітряної тривоги пролунав вибух у Чорткові, стали відомі його наслідки.

Через вибух, який пролунав у місті Чорткові Тернопільської області під час повітряної тривоги увечері в суботу, 11 червня, влада міста припинила постачання газу.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"У місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху", - йдеться у його дописі.

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Раніше Труш звернувся до мешканців області з проханням не знімати та не публікувати кадри та не коментувати в соцмережах наслідки вибухів.

"Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі", - запевнив голова ОВА, пообіцявши тримати громадян в курсі щодо ситуації.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку 11 червня російські війська обстріляли завод "Азот", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. З радіаторів витекли десятки тон мастила.

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