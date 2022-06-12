Після вибухів у Чорткові відключили постачання газу — голова ОВА

На Тернопільщині під час повітряної тривоги пролунав вибух у Чорткові, стали відомі його наслідки.
Через вибух, який пролунав у місті Чорткові Тернопільської області під час повітряної тривоги увечері в суботу, 11 червня, влада міста припинила постачання газу.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"У місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху", - йдеться у його дописі.
Раніше Труш звернувся до мешканців області з проханням не знімати та не публікувати кадри та не коментувати в соцмережах наслідки вибухів.
"Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі", - запевнив голова ОВА, пообіцявши тримати громадян в курсі щодо ситуації.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку 11 червня російські війська обстріляли завод "Азот", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. З радіаторів витекли десятки тон мастила.
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