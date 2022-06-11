У Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи

У Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи

У Тернопільській ОВА закликають не знімати, не фотографувати та не коментувати у соцмережах наслідки вибухів.

У Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи.

Спочатку про це повідомили місцеві мешканці.

Потім з'явилося офіційне повідомлення від Тернопільської ОВА.

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"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", - зазначив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Міський голова Чортківа Володимир Шматько закликав містян не панікувати і спускатися у підвали.

"Без паніки. Всі в підвали", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, за підрахунками радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, від початку повномасштабної вторгнення РФ Україна втратила близько 10 тисяч військових. Раніше ще один радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що кожного дня гине від 100 до 200 українських військових.

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