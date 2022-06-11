"Руйнує світовий порядок": міністр оборони США закликав зупинити Росію

Міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок.
Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах.
Про це Остін заявив на міжнародній конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, повідомляє "Укрінформ".
“Вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх. Так стається, коли більші держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів”, - сказав глава Пентагону.
Він також підкреслив, що Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом і безладом, у якому ніхто з цивілізованих країн не хотів би опинитися.
Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що після останньої зустрічі в Стамбулі Росія почала різко "втрачати апетит" до ведення переговорів.
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