"Руйнує світовий порядок": міністр оборони США закликав зупинити Росію

Міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок.

Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах.

Про це Остін заявив на міжнародній конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, повідомляє "Укрінформ".

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“Вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх. Так стається, коли більші держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів”, - сказав глава Пентагону.

Він також підкреслив, що Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах. І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом і безладом, у якому ніхто з цивілізованих країн не хотів би опинитися.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що після останньої зустрічі в Стамбулі Росія почала різко "втрачати апетит" до ведення переговорів.

Пентагон заявив, що не бачить ознак перекидання білоруських військ в Україну