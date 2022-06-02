Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві

Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві

Поки містяни у своїх домівках користуються технічною водою, що придатна лише для побутових потреб.

На день для міста Миколаїв потрібно 80 кубів питної води. Наразі є 20.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві під час телемарафону ТСН.

"Ми працюємо над додатковим очищенням води. Ми хочемо вийти на довоєнний рівень, щоби була питна вода в кранах. Наразі з кранів тече технічна вода, що дозволяє митися та прибирати домівки", - зазначив Кім.

Якщо людина випиває на день 2-3 літри води, то використовує в побуті до 100 літрів.

За словами Кіма, на те, щоби в кранах з'явилася питна вода потрібен час, а саме, 2-3 місяці.

Нагадаємо, що Росія розкрадає Маріуполь. Андрющенко повідомив про грабіж державного масштабу.

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