Поки містяни у своїх домівках користуються технічною водою, що придатна лише для побутових потреб.
На день для міста Миколаїв потрібно 80 кубів питної води. Наразі є 20.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві під час телемарафону ТСН.
"Ми працюємо над додатковим очищенням води. Ми хочемо вийти на довоєнний рівень, щоби була питна вода в кранах. Наразі з кранів тече технічна вода, що дозволяє митися та прибирати домівки", - зазначив Кім.
Якщо людина випиває на день 2-3 літри води, то використовує в побуті до 100 літрів.
За словами Кіма, на те, щоби в кранах з'явилася питна вода потрібен час, а саме, 2-3 місяці.
Нагадаємо, що Росія розкрадає Маріуполь. Андрющенко повідомив про грабіж державного масштабу.
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