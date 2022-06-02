Прима-балерина Христина Шишпор розповіла, як з колишнім чоловіком-футболістом допомагає українцям

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Христина Шишпор розповіла, чим займається під час війни.

"Я зараз більше займаюся благодійністю. Ми з моїми друзями закупаємо дуже дорогі апарати для поранених дітей, яких зараз звозять у різні лікарні з різних гарячих точок України. Футболіст Георгій Бущан (колишній чоловік балерини) долучився до цієї акції. Він виставив свій лот - свою футболку зі своїм автографом", - зізнається Христина.

"З роботою - зараз я не працюю, виховую свою 7-річну донечку - ми переїхали під час війни до Франції, але дуже мрію повернутися до свого рідного театру (ред. - Національна опера України), тому що я знаю, що він вже відкрив свої двері. Але зараз ще небезпечно повертатися з дитиною малою до Києва. Я дуже хочу, щоб це скоріше закінчилося і ми змогли повернутися до своєї країни", - розповіла Шишпор.

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