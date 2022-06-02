Літо 2022: рекомендації астрологині на 3 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися у п'ятницю.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Приємна подія: Меркурій виходить із ретроградної петлі і починає рухатися по прямій, життя знову набуде логічних обрисів, за якими живе і діє суспільство. Кореспонденція доходитиме вчасно і без спотворень, а люди знову почнуть краще розуміти одне одного. Останнім часом виникало багато непорозумінь через те, що люди чули зовсім не те, що їм говорили. Буде менше перешкод у професійній діяльності, успішнішими будуть фінансові угоди, пожвавиться торгівля, не ламатиметься – іноді без видимих причин – оргтехніка, виявляться можливими поїздки і навіть подорожі.
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