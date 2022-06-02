У тимчасово окупованому Бердянську у порту пролунав вибух

У тимчасово окупованому Бердянську у порту пролунав вибух

У Бердянську Запорізької області в порту стався вибух.

Є припущення, що було знищено вантаж окупантів.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Є інформація про потужний вибух у районі морського порту в тимчасово окупованому Бердянську.

За попередніми даними, українськими партизанами знищено один з військових вантажів окупанта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрадають людей та беруть їх у полон. Місцеві мешканці перейшли до прихованого протистояння з військовими злочинцями РФ.

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