Натхненна мистецькою спадщиною: український бренд представив колекцію гарних вишиванок

Частину коштів від продажу колекції бренд відправить на допомогу українським військовим.
Український бренд Etnodim презентував нову колекцію одягу з вишивкою, натхненну українською мистецькою спадщиною.
Лінійка складається із семи вишитих суконь, шести вишиванок та лляного жилету.
На виробах роботи Казимира Малевича, Олександра Саєнка, Василя Корчинського, Олександри Екстер, Іван-Валентина Задорожнього, Івана Приходька, Анни Собачко-Шостак та Юлії Гушули.
Частину коштів від продажу колекції бренд відправить на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, президент України у День вишиванки привітав українців у лляній вишиванці прямого силуету під назвою Velych від бренду Etnodim. Сорочка кольору хакі має пастельний піксельний орнаментом дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття і терпіння.
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