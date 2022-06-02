Натхненна мистецькою спадщиною: український бренд представив колекцію гарних вишиванок

Частину коштів від продажу колекції бренд відправить на допомогу українським військовим.

Український бренд Etnodim презентував нову колекцію одягу з вишивкою, натхненну українською мистецькою спадщиною.

Лінійка складається із семи вишитих суконь, шести вишиванок та лляного жилету.

На виробах роботи Казимира Малевича, Олександра Саєнка, Василя Корчинського, Олександри Екстер, Іван-Валентина Задорожнього, Івана Приходька, Анни Собачко-Шостак та Юлії Гушули.

Частину коштів від продажу колекції бренд відправить на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, президент України у День вишиванки привітав українців у лляній вишиванці прямого силуету під назвою Velych від бренду Etnodim. Сорочка кольору хакі має пастельний піксельний орнаментом дубового листя, що символізує чоловічу енергію та силу, також символізує довголіття і терпіння.

Володимир Зеленський/Instagram Володимира Зеленського

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