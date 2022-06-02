Пока горожане в своих домах пользуются технической водой, пригодной только для бытовых нужд.
В день для города Николаев нужно 80 кубов питьевой воды. Сейчас 20.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации с питьевой водой в Николаеве во время телемарафона ТСН.
"Мы работаем над дополнительной очисткой воды. Мы хотим выйти на довоенный уровень, чтобы была питьевая вода в кранах. Сейчас из кранов течет техническая вода, позволяющая мыться и убирать дома", — отметил Ким.
Если человек выпивает в день 2-3 литра воды, то использует в обиходе до 100 литров.
По словам Кима, на то, чтобы в кранах появилась питьевая вода, нужно время, а именно, 2-3 месяца.
Напомним, что Россия разворовывает Мариуполь. Андрющенко сообщил о грабеже государственного масштаба.
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