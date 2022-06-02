У лавах Нацгвардії з'явилася перша жінка-сапер: як вона допомагає розміновувати Київщину

У лавах Нацгвардії з'явилася перша жінка-сапер: як вона допомагає розміновувати Київщину

Перша жінка-сапер з'явилася серед українських військових: до одного із інженерних підрозділів Національної гвардії доєдналася 30-річна Марина.

Жінка щойно освоїла фах сапера. Вона вже виконує бойові завдання з підриву небезпечних боєприпасів, які піротехніки і досі тисячами знаходять на території Київської області.

Чому військова з 13-річним досвідом вирішила взятися за цю небезпечну роботу - у сюжеті ТСН.

Марина - "Майор" на курсах, а в команді саперів - підлегла. Нацгвардійка отримала такий позивний в навчальному центрі Косово. Там вона вчилась фаху сапера. Зараз хлопці допомагають одягти їй захисне спорядження. Тут, у полях Київщини, жінка-саперка набирається досвіду.

У кількаметровій вирві Марина викладає артилерійські снаряди важкого калібру щільно один до одного у кілька рядів, аби згодом підірвати небезпечні боєприпаси. Хлопці дивуються, адже вона вже тиждень у полях, а нігті досі охайні.

"Манікюр - це тема номер один тому,що жінка з таким кольором і з такою довжиною нігтів.. М овляв, ти щось будеш робити? Вони дуже допомагають. Завжди поруч зі мною підказую, не залишають мене одну. Я новачок ще в цій справі", - розповідає саперка.

Менші за розміром боєприпаси укладають хвостом до хвоста зверху і знизу під 120 мм снарядами. Від правильності виконання цього завдання залежить, чи безпечним буде підрив. Після підготовки до розмінування група інженерного підрозділу відходить на майже пів кілометра, аби не потрапити під гарячі залізні уламки. Вже в окопі натиснути кнопку приладу, який приведе у дію прикопані снаряди, довіряють Марині.

За один раз вибухає більше двох десятків снарядів рідного калібру. З висоти пташиного польоту видно, які вирви утворили боєприпаси.

Для досвідченого бійця на позивний "Маца" звуки вибухів важкого калібру знайомі від 2015 року. На відміну від "Маци" 20-річний Денис досвіду на Сході не мав, але за півтора місяці на околицях Київщини звуки різних калібрів добре розрізняє теж.

Через навчання, які проходять неподалік, ми не вказуємо напрямок, де сапери нині знищують боєприпаси. Сотні кілограмів вибухонебезпечних снарядів інженерні підрозділи Нацгвардії звозять сюди. Увесь цей арсенал був зібраний після боїв на Київщині.

Марина ж застосує знання, отримані на курсах. Бійці тішаться, що їхній підрозділ поповнився новими кадрами.

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