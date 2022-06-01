Пес-волонтер став улюбленцем в штабі в Чернівцях, тепер ще й готується "підкорити" МВС

Пес-волонтер став улюбленцем в штабі в Чернівцях, тепер ще й готується "підкорити" МВС

І фуру розвантажити, і допомогу відсортувати, а ще заспокоїти тих, хто тікав з-під обстрілів - це все робить чотирилапий волонтер.

До Чернівців пес Бер приїхав разом з господарем із Харкова, і одразу почав допомагати у волонтерському штабі. Містян вражає, як заповзято хвостатий цілими днями переносить пакунки з допомогою, йдеться в ТСН.

Бельгійська вівчарка Бер раніше разом зі своїм господарем Сергієм бавилась у парках рідного Харкова, а нині - часу на розваги не має. Від ранку пес-переселенець біжить працювати. Вже 2 місяці, як він зі своїм господарем втік від обстрілів до Чернівців і узявся волонтерити.

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День розписаний чи не по хвилинах - чотирилапий зустрічає бус з гуманітаркою, стає розрадою для водіїв, разом з господарем розвантажує коробки і уважно обнюхує кожну, тож ще вправний у сортуванні. Утім, про обідню перерву Бер не забуває, знає о котрій треба йти до спеціальної кімнати, де пригощають смаколиками.

Далі допомогу зі складу потрібно віднести у волонтерський штаб, там її роздадуть переселенцям. У зубах Бер переносить навіть 5-кілограмові пакунки. «Ще вдома він нам дуже допомагав: тягав сумки, на ринок сходити, водички принести», – каже власник собаки Сергій.

Та у Чернівцях спокійно попрацювали хвостатому біженцю не дають. Усі постійно хочуть з ним бавитись. Кожен зупиняє аби попестити, а ще зробити з ним селфі. І це добре, адже головне завдання Бера у волонтерському центрі - психотерапія. Він відповідальний за психологічний стан тих, хто тікав з-під обстрілів або окупації росіян.

Бер ніби відчуває, хто потребує його підтримки і біжить саме до нього. Лягає поруч та дивиться в очі. «Взагалі для нього це таке навантаження за цілий день, його тут залюблюють. Приходить додому і одразу лягає спати», - каже Сергій.

Юнак зізнається: мріє, аби його улюбленець знімався у рекламі чи у кіно. Але вже після нашої перемоги, а поки - удвох з Бером - готуються виконувати інші завдання. «Ми тренуємось, пошук робимо, наступного тижня поїдемо в МВС. Якщо призовуть до армії, то щоб він щось умів», - каже Сергій.

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