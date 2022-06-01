Пес-волонтер стал любимцем в штабе в Черновцах, теперь еще и готовится "покорить" МВД

Пес-волонтер стал любимцем в штабе в Черновцах, теперь еще и готовится "покорить" МВД

И фуру разгрузить, и помощь отсортировать, а еще успокоить убегающих из-под обстрелов – это все делает четырехлапый волонтер.

В Черновцы пес Бер приехал вместе с хозяином из Харькова, и сразу начал помогать в волонтерском штабе. Горожан впечатляет, как упорно хвостатый целыми днями переносит свертки с помощью, говорится в ТСН.

Бельгийская овчарка Бер раньше вместе со своим хозяином Сергеем играла в парках родного Харькова, а сейчас на развлечения времени нет. С утра пес-переселенец бежит работать. Уже 2 месяца, как он со своим хозяином убежал от обстрелов в Черновцы и взялся волонтерить.

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День расписан чуть ли не по минутам — четырехлапый встречает бус с гуманитаркой, становится утешением для водителей, вместе с хозяином разгружает коробки и внимательно обнюхивает каждую, так что еще искусен в сортировке. Впрочем, об обеденном перерыве Бер не забывает, знает, когда нужно идти в специальную комнату, где угощают вкусностями.

Дальше помощь со склада нужно отнести в волонтерский штаб, там ее раздадут переселенцам. В зубах Бер переносит даже 5-килограммовые пакеты. «Еще дома он нам очень помогал: таскал сумки, на рынок сходить, водички принести», – говорит владелец собаки Сергей.

Но в Черновцах спокойно поработали хвостатому беженцу не дают. Все постоянно хотят с ним играть. Каждый останавливает, чтобы побаловать, а еще сделать с ним селфи. И это хорошо, ведь главная задача Бера в волонтерском центре – психотерапия. Он отвечает за психологическое состояние тех, кто бежал из-под обстрелов или оккупации россиян.

Бер будто чувствует, кто нуждается в его поддержке и бежит именно к нему. Ложится рядом и смотрит в глаза. «Вообще для него это такая нагрузка за целый день, его здесь залюбят. Приходит домой и сразу ложится спать», – говорит Сергей.

Молодой человек признается: мечтает, чтобы его любимец снимался в рекламе или в кино. Но уже после нашей победы, а пока – вдвоем с Бером – готовятся выполнять другие задачи. «Мы тренируемся, поиск делаем, на следующей неделе поедем в МВД. Если призовут в армию, то чтобы он что-то умел», – говорит Сергей.

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