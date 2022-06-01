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Рецепт омлета-масала: завтрак с индийским ароматом

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Рецепт омлета-масала: завтрак с индийским ароматом

Фото: Credits

Омлет-масала готовит главный герой фильма "Пряности и страсти". Рецепт предполагает использование большого количества приправ, а значит, блюдо будет очень ароматным.

Если вы хотите начать день с насыщенных ароматов на вашей кухне, попробуйте этот рецепт. Секрет приготовления омлета-масала состоит в том, что при его приготовлении нужно использовать много пряностей, трав и много масла. В идеале это должно быть масло гхи, которое очень легко приготовить, а использовать можно для разных блюд. 

Ингредиенты:

  • тмин - четверть чайной ложки
  • яйца - две штуки
  • куркума молотая - четверть чайной ложки
  • щепотка соли
  • зеленый лук тонко нарезанный - по вкусу
  • большой помидор, нарезанный кубиками - 1 шт.
  • перец чили, желательно зеленый, мелко нарезанный; если не любите остроты, стоит удалить семена
  • крупно нарезанный кориандр - по вкусу
  • столовая ложка масла (лучше масло гхи)

Приготовление

На сухой сковородке обжаривайте семена тмина до появления аромата, затем измельчите их или потолките в ступке. Взбейте яйца до образования пены, затем добавьте в них все остальные ингредиенты, кроме масла.

Масло разогрейте на сковородке и вылейте в него яйца. После того как омлет снизу начнет подрумяниваться, а сверху - застывать, переверните его и подрумяньте другую сторону. 

Если хотите добавить омлету сытности, включите в ингредиенты тертый твердый сыр. 

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