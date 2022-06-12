Астрологічний прогноз на 12 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли – незважаючи на вихідний – обставини складаються на диво сприятливо для початку будь-якої справи – як професійної, так і господарсько-побутової. Можна – і треба! – спілкуватися з оточенням, зміцнюючи цим дружні та родинні зв'язки.

Символ дня: горн, що кличе в похід.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий, білий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко і не мають серйозних ускладнень.

Сни дня: сни ночі не несуть важливої інформації.

Афоризм дня: "Немає на світі пагорба, вершини якого зрештою не досягла б наполегливість" (Чарльз Діккенс).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – допомагає медитувати та шукати відповіді на важливі запитання.

Магія та містика дня: бажано відмовитись від ворожінь – вони не дадуть правильної відповіді.

Табу дня: не можна надто напружувати зір – це може призвести до його ослаблення.

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