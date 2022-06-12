Угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 десантних кораблі - ОК "Південь"

Російські судна біля берегів України готові запустити по українських містах 40 крилатих ракет.

У суботу, 11 червня, російські окупанти збільшили свій флот у Чорному морі на 2 великих десантних кораблі. Існує також загроза атаки крилатими ракетами із російських суден.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.

“Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК”, — йдеться в повідомленні.

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Українські військові також нагадали, що в рамках забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку в умовах воєнного стану заборонено пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища.

“Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено”, - нагадали в ОК “Південь”.

Нагадаємо, до чорноморського узбережжя Одеської області знову винесло ворожу міну.

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