До чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну: здетонувала просто у морі

До чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну: здетонувала просто у морі

До чорноморського узбережжя Одеської області знову винесло ворожу міну.

Міну зірвало з якоря. Виявили її у суботу, 11 червня, за 20 метрів від берега.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами чиновника, міна здетонувала просто у морі. Ймовірно, сталося це після зіткнення з іншим предметом.

"Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?! Бережіть себе і своїх рідних", - наголосив Братчук.

Як повідомлялося, зберігається загроза нанесення ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".

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