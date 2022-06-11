До чорноморського узбережжя Одещини винесло ворожу міну: здетонувала просто у морі

До чорноморського узбережжя Одеської області знову винесло ворожу міну.
Міну зірвало з якоря. Виявили її у суботу, 11 червня, за 20 метрів від берега.
Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
За словами чиновника, міна здетонувала просто у морі. Ймовірно, сталося це після зіткнення з іншим предметом.
"Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?! Бережіть себе і своїх рідних", - наголосив Братчук.
Як повідомлялося, зберігається загроза нанесення ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".
Читайте також:
- Чи можуть російські війська прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім пояснив
- Українські військові попередили, що узбережжя Чорного моря не є місцем відпочинку через міни
- Байден заявив, що США намагалися попередити про вторгнення РФ, але "Зеленський не хотів чути"