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У Тернополі у власній квартирі трагічно загинув чоловік

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У Тернополі у власній квартирі трагічно загинув чоловік

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У Тернополі в оселі сталася смертельна пожежа. Попередня причина - необережне поводження з вогнем.

На місці інциденту працювали рятувальники.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

З’ясувалося, що горіла трикімнатна квартира на вулиці Сагайдачного. Загорання розпочалося на кухні. Господар помешкання - 49-річнийчоловік - загинув на місці події. 

На момент пожежі у квартирі перебували ще люди. Двох жінок, 1991 та 1964 років, бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. Одна з потерпілих в реанімації з отруєнням чадним газом. Іншу, після надання меддопомоги, відпустили за місцем проживання.  

За словами сусідів, загиблий зловживав алкоголем. Причина пожежі стане відома після проведення експертизи.

Нагадаємо, у Львові виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 50-річний власник помешкання.

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