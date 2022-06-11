У Тернополі у власній квартирі трагічно загинув чоловік

У Тернополі в оселі сталася смертельна пожежа. Попередня причина - необережне поводження з вогнем.
На місці інциденту працювали рятувальники.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
З’ясувалося, що горіла трикімнатна квартира на вулиці Сагайдачного. Загорання розпочалося на кухні. Господар помешкання - 49-річнийчоловік - загинув на місці події.
На момент пожежі у квартирі перебували ще люди. Двох жінок, 1991 та 1964 років, бригада швидкої госпіталізувала до лікарні. Одна з потерпілих в реанімації з отруєнням чадним газом. Іншу, після надання меддопомоги, відпустили за місцем проживання.
За словами сусідів, загиблий зловживав алкоголем. Причина пожежі стане відома після проведення експертизи.
Нагадаємо, у Львові виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 50-річний власник помешкання.
Читайте також: