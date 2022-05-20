У Польщі суд заочно заарештував російського диспетчера у справі авіатрощі під Смоленськом

У Польщі суд заочно заарештував російського диспетчера у справі авіатрощі під Смоленськом

У суд видав постанову про арешт російського диспетчера, який виконував чергував 10 квітня 2010 року на летовищі у Смоленську.

Рішення ухвалив окружний суд Варшави.

Про це повідомляє видання Onet.pl.

17 травня 2022 року окружний суд Варшави-Мокотува задовольнив клопотання прокурора та виніс постанову про арешт Віктора Р., одного з трьох росіян, які 10 квітня 2010 року контролювали польоти в аеропорту Смоленська.

Провадження щодо двох із трьох інспекторів – полковника Павла П. та майора Віктора Р. – триває з березня 2015 року, коли були винесені рішення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі, в результаті якої загинули 96 осіб.

"Аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Прокурори припускали, що підозрювані, свідомо дозволивши літаку знизитись, передбачили катастрофу та погодилисяна неї. Тоді ж було пред'явлено звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівникові поля. Він був командиром аеродрому Смоленськ-Сівер", – повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Він також зазначив, що продовження звинувачень стало результатом нового аналізу записів з диспетчерської вежі в Смоленську та записів розмов диспетчерів з льотчиками, записаних самописцем на борту "Туполєва". Завдяки роботі експертів вдалося прочитати додаткові речення та слова та привласнити окремі висловлювання конкретним людям.

Слідчо-оперативна група вирішила звернутися до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий арешт підозрюваних, що є необхідною умовою для видачі міжнародного ордера на арешт трьох підозрюваних.

Нагадаємо, що Смоленська авіакатастрофа, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, сталася через пряме втручання російської сторони. Про це заявив голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич.

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