В Польше суд заочно арестовал российского диспетчера по делу авиакатастрофы под Смоленском

В Польше суд издал постановление об аресте российского диспетчера, исполнявшего дежурство 10 апреля 2010 года на аэродроме в Смоленске.
Решение было принято окружным судом Варшавы.
Об этом сообщает издание Onet.pl.
17 мая 2022 года окружной суд Варшавы-Мокотова удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление об аресте Виктора Р., одного из трех россиян, которые 10 апреля 2010 контролировали полеты в аэропорту Смоленска.
Производство по двум из трех инспекторов – полковнику Павлу П. и майору Виктору Р. – длится с марта 2015 года, когда были вынесены решения по обвинению в непреднамеренном убийстве в авиакатастрофе, в результате которой погибли 96 человек.
"Анализ доказательств показал необходимость изменить обвинения на умышленное деяние. Это произошло в апреле 2017 года. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, сознательно позволив самолету снизиться, предусмотрели катастрофу и согласились на нее. Тогда же было предъявлено обвинение против лейтенанта, который отдал наказы. Он был командиром аэродрома Смоленск-Сивер", – сообщил спикер Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.
Он также отметил, что продолжение обвинений явилось результатом нового анализа записей с диспетчерской башни в Смоленске и записей разговоров диспетчеров с летчиками, записанных самописцем на борту "Туполева". Благодаря работе экспертов удалось прочесть дополнительные предложения и слова и присвоить отдельные высказывания конкретным людям.
Следственно-оперативная группа решила обратиться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на временный арест подозреваемых, что является необходимым условием для выдачи международного ордера на арест трех подозреваемых.
Напомним, что Смоленская авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, произошла из-за прямого вмешательства российской стороны. Об этом заявил глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.
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