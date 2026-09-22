Тут навчався Олександр Македонський: у Греції розкопали давню школу Арістотеля

Археологи знайшли стародавню мозаїку в античній школі, заснованій Філіппом II. Фото: Міністерство культури Греції

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У давньому македонському місті Мієза на півночі Греції археологи виявили масштабний комплекс IV століття до нашої ери, який пов’язують зі школою Арістотеля. Саме тут, за історичними свідченнями, майбутній завойовник Олександр Македонський навчався у знаменитого філософа разом з іншими дітьми македонської знаті.

Про це повідомляє Міністерство культури Греції.

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Що знайшли на місці давньої школи

Археологічний комплекс виявився значно масштабнішим, ніж можна було очікувати від звичайного навчального приміщення. На його території знайшли дві бенкетні зали, спортивну арену, стадіон, криту галерею та приміщення для занять із кам’яними партами.

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Будівлі прикрашали мозаїчні підлоги та колони. У бенкетних залах збереглися підняті платформи, на яких свого часу могли стояти майже десяток лож для учасників застіль.

За архітектурою та оздобленням комплекс нагадує царський палац у Егах — давній столиці Македонії, де жили батько Олександра Філіп II та його син. Це стало одним із аргументів на користь того, що споруда могла бути пов’язана з македонською царською родиною.

Де навчався юний Олександр

Мієза розташована приблизно за 43 кілометри від Пелли, давньої столиці Македонського царства. Саме це місто стало місцем, де Філіп II організував навчання свого сина Олександра та інших дітей знатних македонських родин.

Античний автор Плутарх писав, що Філіп запросив Арістотеля, аби той займався освітою Олександра. Майбутньому завойовнику на той момент було близько 13 років.

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Арістотель навчав юного Олександра не лише філософії. У давньогрецьких гімнасіях, до яких належав комплекс у Мієзі, учні отримували різнобічну освіту та водночас займалися фізичною підготовкою.

Як зазначає Live Science, керівниця розкопок Анґелікі Коттаріді вважає знайдений комплекс саме тією школою, яку Філіп II наказав облаштувати для освіти Олександра та дітей македонської знаті.

Археологи знайшли сліди учнів

Одними з найцікавіших знахідок стали монети, кераміка та чотири стилуси — давні письмові інструменти, якими учні могли користуватися під час навчання.

Звичайно, немає доказів, що хоча б один із цих стилусів належав самому Олександру. Однак їхня присутність підтверджує, що на території комплексу справді могли навчатися діти.

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Розкопки цієї частини Мієзи почалися у 2024 році, хоча археологи працювали в районі й раніше. Понад 20 років тому неподалік знайшли пам’ятник, присвячений німфам, після чого дослідники почали уважніше вивчати навколишню територію.

Чому відкриття пов’язують саме з Арістотелем

Є важлива деталь: археологи не знайшли таблички чи напису зі словами «школа Арістотеля». Висновок ґрунтується на сукупності археологічних і історичних свідчень.

Представники Міністерства культури Греції зазначають, що сучасні дослідники вважають масштабну будівлю гімнасієм Мієзи, а саме цей комплекс пов’язують із відомою школою Арістотеля. Її попередньо намагалися локалізувати біля печер і німфея, однак нові дослідження вказують на монументальну будівлю гімнасію як на більш імовірне місце навчання.

Водночас частина істориків закликає дочекатися повної публікації результатів розкопок. Тобто йдеться не про стовідсотково доведений факт, а про дуже сильну археологічну версію, яку підтримує поєднання писемних джерел, архітектури та знайдених артефактів.

Якою була освіта Олександра

Для Філіпа II навчання сина було не просто питанням особистого розвитку. Олександр мав стати правителем Македонії, тому його освіта охоплювала значно ширше коло знань, ніж звичайні шкільні заняття.

Арістотель був одним із найвідоміших мислителів свого часу, а його інтереси охоплювали філософію, природничі науки, політику, етику та логіку. Пізніше Олександр став одним із найвідоміших завойовників античного світу, створивши величезну державу від Греції до територій у Центральній Азії та Індії.

Тепер археологи отримали можливість досліджувати місце, де могла формуватися особистість майбутнього правителя. І хоча жоден знайдений камінь не може розповісти, про що саме Арістотель говорив своєму учневі, сама споруда дозволяє наблизитися до реального світу, у якому проходило навчання Олександра Македонського.

Нагадаємо, стародавнім Єгиптом могла правити жінка-фараон. Нове дослідження свідчить, що Мерітнейт могла правити Стародавнім Єгиптом як повноправна володарка ще близько 5 тисяч років тому — задовго до знаменитих Хатшепсут і Клеопатри.

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