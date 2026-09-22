Уряд підтримав розвиток та реорганізацію Уманського національного університету

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Про це на своїй сторінці повідомила Всеукраїнська аграрна рада, привітавши цей підхід і наголосивши на важливості посилення ролі університету у підготовці кадрів для агросектору та педагогічної сфери.

«Для агробізнесу питання університетської освіти безпосередньо пов’язане з кадровим забезпеченням галузі. Українському агросектору потрібні фахівці, які мають не лише фундаментальні знання, а й практичні навички та розуміння сучасних технологій і потреб виробництва. Саме тому важливо залучати бізнес до розвитку університетської освіти, щоб студенти отримували більше практичного досвіду, взаємодіяли з майбутніми роботодавцями, а освітні програми відповідали потребам економіки», — зазначають у ВАР.

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У організації вважають, що цей підхід уже знаходить відображення в управлінні Уманським національним університетом. Так, до роботи Наглядової ради залучені представники агробізнесу, парламенту, міжнародної експертної спільноти та громадськості. На думку ВАР це дозволяє поєднати досвід бізнесу, державне бачення, міжнародні практики та потреби ринку праці.

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За словами ВАР окремим напрямом залишається педагогічна освіта. Університет готує фахівців, які працюватимуть у громадах та сільській місцевості, тому важливо посилювати практичну складову такої підготовки та її зв’язок із потребами шкіл і громад.

У 2026 році Уманський національний університет проходить управлінське та організаційне оновлення. У березні МОН сформувало Наглядову раду університету та призначило нову виконувачку обов’язків ректора. Університет також завершує процес реорганізації та оновлює підходи до організації освітнього процесу, зокрема розвиває дуальну освіту і систему забезпечення якості освіти.

ВАР подякували Прем’єр-міністру України Сергію Корецькому, Міністру освіти і науки України Андрію Бутенку та Міністру аграрної політики та продовольства України Тарасу Висоцькому за увагу до розвитку та підтримку реорганізації Уманського національного університету, наголосивши, що Всеукраїнська аграрна рада готова й надалі співпрацювати з Урядом, профільними міністерствами, університетом, бізнесом та міжнародними партнерами задля розвитку аграрної освіти та кадрового потенціалу України.

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