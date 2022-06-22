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У США під час посадки загорівся пасажирський лайнер: трьох людей госпіталізовано

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У США під час посадки загорівся пасажирський лайнер: трьох людей госпіталізовано

Фото: соцмережі

Реактивний лайнер, на борту якого перебувало 126 людей загорівся після приземлення у міжнародному аеропорту Маямі.

У вівторок, 21 червня, у пасажирського лайнера авіакомпанії Red Air, який прибув до американського міста Маямі із Санто-Домінго (Домініканська Республіка), сталася поломка шасі в носовій частині літака, внаслідок чого сталося загоряння.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцевий департамент авіації.

На борту літака MD-82 перебували 126 осіб, трьох з них доставили до лікарні з легкими пораненнями. Інших пасажирів автобусами вивезли з літака до терміналу.

Пожежно-рятувальна служба Майамі-Дейд опублікувала у Twitter фото, яке свідчить, що пожежні бригади оперативно взяли вогонь під контроль і запобігли розливу пального.

На знімку видно, що літак зупинився в траві біля злітно-посадкової смуги, територія навколо нього, очевидно, була облитою спеціальними протипожежними хімікатами. На ліквідацію загоряння прибуло щонайменше три пожежні машини.

Через цей інцидент в аеропорту виникли деякі затримки авіарейсів. Національна рада з безпеки на транспорті проводить розслідування причин пожежі.

Нагадаємо, раніше на півдні Каліфорнії розбився військовий літак MV-22B Osprey, який перебував у складі  3-го авіакрила морської піхоти США.

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