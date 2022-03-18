В Китае заговорили об общей с США ответственности за мир в мире

Китай, как говорят дипломаты, никогда не занимается благотворительностью, тем более в пользу лузеров.

Китай и Соединенные Штаты должны вместе брать на себя ответственность за мир в мире. Государственные медиа распространили первую реакцию лидера Китая Си Цзиньпина после разговора с президентом США Джо Байденом. Они говорили по защищенному каналу видеосвязи. Разговор руководителей двух стран, которые находятся в остром противостоянии, состоялся на фоне информации о том, что Пекин рассматривает возможность помочь Путину, который попросил о поддержке в войне с Украиной.

Об этом говорится в ТСН.

Джо Байден и Си Дзиньпин говорили по защищенному каналу видеосвязи почти 2 часа. Этому предшествовал разговор их советников в Риме на этой неделе, длившийся 7 часов. Сегодня еще заместитель госсекретаря Венди Шерман будет встречаться с послом Китая в США. По крайней мере, первые сообщения китайских СМИ по результатам переговоров Байдена и Си Дзиньпина обнадеживающие для нас. Конфликт и конфронтация – ни в чьих интересах. Мир и безопасность – самые большие ценности. А они с Байденом должны вместе брать ответственность, чтобы мир был в мире. Такие слова китайского вождя передает государственное телевидение.

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На днях в американских СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия попросила у Китая помощи, и Китай взвешивает, оказывать ли ее. По крайней мере, здесь, ссылаясь на разведку, говорили о 3 пунктах, о которых просил Путин, — деньги, военно-техническое оснащение, назывались боеприпасы и дроны. И третий пункт – китайские сухпайки для российских солдат. Аналитики в Штатах предполагали, что Китай может максимум поставить еду для солдат как продукцию двойного назначения, но не оружие.

Между тем США и непублично, и публично предупредили, что любая помощь России повлечет за собой последствия не только от США, но и от партнеров. Но Соединенные Штаты хотят получить от Китая не только подтверждение того, что он не будет помогать России, а наоборот – использует свое влияние и мощь, чтобы остановить Путина.

«Мы, в частности, считаем, что Китай отвечает за свое влияние на президента Путина и защиту международных правил и принципов, которые, по их утверждению, поддерживает. В то же время, похоже, что Китай движется в заднем направлении, отказываясь осудить эту агрессию, пытаясь изобразить себя нейтральным арбитром. И мы озабочены тем, что они рассматривают возможность помощи России в использовании военной техники в Украине. Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии. И мы без колебаний заставим за это заплатить», — заявлял накануне разговора госсекретарь Энтони Блинкен.

Разговор президентов США и Китая: о чем удалось договориться

В течение длительного времени мир наблюдал, как сблизились Путин и Си Дзиньпин. В то время, как большинство государств на политическом уровне бойкотировали Олимпиаду в Пекине, Путин не только поехал туда, они еще и подписали соглашение о сотрудничестве. Директор ЦРУ Бернс охарактеризовал это сотрудничество как основанное на основании ряда «хладнокровных причин». Это значит – расчет. Китай, как говорят дипломаты, никогда не занимается благотворительностью, тем более в пользу лузеров. Свои экономические интересы Пекин всегда ставит во главу угла. Простым языком цифр – в прошлом году объемы торговли между Китаем и Европой составили 800 миллиардов долларов. С США 750 миллиардов. И с Россией – всего 150 миллиардов. То есть с Россией примерно в десять раз меньше, чем с миром.

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