Ракетный удар по Днепру: погибших уже 20

Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января снова возросло. По состоянию на 8:51 воскресенья, 15 января, известно о 20 погибших. Ранее сообщалось о 17 жертвах.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"20 невинных жертв...", – написал Резниченко.

Глава Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

"По состоянию на утро известно о 20 погибших, среди них — 1 ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них 6 детей — их достали из-под завалов и из обрушившихся разрушенных секций дома. Российская ракета уничтожила 72 квартиры, 164 квартиры повреждены. Сейчас нужно переселить жителей, по меньшей мере, 236 квартир — это более 400 человек, которые жили в этом доме и рядом", — написал он.

Напомним, 14 января в Днепре раздался взрыв: вражеская ракета попала в жилой дом.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетой Х-22. А запуски были из Курска и района Азовского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все причастные к удару по жилому дому в Днепре 14 января будут нести ответственность.

Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Зеленский за 14 января: последствия массированной атаки россиян и 20 сбитых ракет!