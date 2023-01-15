Ракетний удар по Дніпру: загиблих уже 20

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня знову зросла. Станом на 8:51 неділі, 15 січня, відомо про 20 загиблих людей. Раніше повідомлялося про 17 жертв.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"20 невинних жертв...", – написав Резніченко.

Очільник Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 осіб.

"Станом на ранок відомо про 20 загиблих, серед них - 1 дитина, 73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей – їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра. 164 квартири пошкоджено. Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир – це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч", - написав він.

Нагадаємо, 14 січня у Дніпрі пролунав вибух: ворожа ракета поцілила у житловий будинок.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру ракетою Х-22. А запуски були з Курська та району Азовського моря.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що всі причетні до удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня нестимуть відповідальність.

Влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Зеленський за 14 січня: наслідки масованої атаки росіян та 20 збитих ракет!