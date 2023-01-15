Курс валют в Україні 15 січня: скільки коштують долар та євро

Курс долара не змінився та залишився на рівні 36,56 грн.

У неділю, 15 січня, середній курс долара в обмінних пунктах становить 40,58 грн, а за євро просять 43,25 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Офіційний курс валют НБУ:

долар – 36,56 грн/долар;

євро – 39,35 грн/євро.

Курс долара в банках (купівля/продаж):

Приватбанк" - 39,9 – 40,3;

"Ощадбанк" - 40,3 – 40,9;

"Укрексімбанк" - 40,2 – 40,7;

"Райффайзен" - 40,2 – 40,65;

ПУМБ - 40,1 – 41,0.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

"Приватбанк" - 41,9 – 42,9;

"Ощадбанк" - 42,1 – 43,1;

"Укрексімбанк" - 42,35 – 43,15

"Райффайзен" - 42,2 – 43;

ПУМБ - 42,5 – 43,5.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

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