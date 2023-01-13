В Офісі президента обґрунтували зниження ставки ПДВ до 10%

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма вважає, що зниження ставки ПДВ до 10% прибере економічний стимул для податкових махінацій. Окрім того, це допоможе в умовах інфляції стримати ріст цін на всі товари та послуги.

Про це він говорив в ефірі ТСН.

За його словами, собівартість будь-якої махінації з ПДВ має певний рівень, і при зниженні ставки цього податку до 10% заробіток на цій схемі складатиме лише до 2%.

"Він не співмірний з тими ризиками, які нестиме споживач цієї послуги. Ми вважаємо, що таким чином приберемо економічний стимул для таких маніпуляцій", - зауважив Ростислав Шурма.

Як приклад позитивного наслідку від такого експерименту заступник голови ОП назвав недавню ситуацію із зниженням ставки ПДВ на пальне, яка була спрямована на те, щоб зупинити подальший ріст цін.

"Ми зауважили, що маніпуляції з документами на пальне, які використовувалися для зловживання з ПДВ, скоротилися в десятки разів. Просто стало економічно нецікаво", - відзначив він.

Тепер планується застосувати такий самий принцип і щодо ПДВ на всі товар та послуги. За твердженням Ростислава Шурми, окрім боротьби з податковими маніпуляціями, це дозволит також стримувати ріст цін.

"ПДВ – це податок, який платить кожен з нас – 20 % ціни будь-якого товару. Якщо буде 10%, то навіть якщо ми не знизимо ціну товару на полиці чи в комунальної послуги, ми зупинимо подальший ріст цін, тому що є величезний інфляційний тиск", - пояснив він.

Радник голови ОП також зауважив, диференційовані ставки ПДВ, як в Євросоюзі, за наших умов не спрацюють.

"В Україні неправильно так робити, тому що у нас відразу почнуться податкові зловживання, які працюють на оптимізацію податків. У нас дуже підприємливі люди", - пояснив він, додавши, що в ЄС середньозважена складає саме 9-10 відсотків.

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