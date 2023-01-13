В Офисе президента обосновали снижение ставки НДС до 10%

Замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма считает, что снижение ставки НДС до 10% уберет экономический стимул для налоговых махинаций. Это также поможет в условиях инфляции сдержать рост цен на все товары и услуги.

Об этом он говорил в эфире ТСН.

По его словам, себестоимость любой махинации по НДС имеет определенный уровень и при снижении ставки этого налога до 10% заработок на этой схеме будет составлять лишь до 2%.

"Он не соразмерен тем рискам, которые будет нести потребитель этой услуги. Мы считаем, что таким образом уберем экономический стимул для таких манипуляций", — отметил Ростислав Шурма.

В качестве примера положительного последствия такого эксперимента заместитель председателя ОП назвал недавнюю ситуацию со снижением ставки НДС на топливо, которая была направлена на то, чтобы остановить дальнейший рост цен.

"Мы заметили, что манипуляции с документами на топливо, которые использовались для злоупотребления НДС, сократились в десятки раз. Просто стало экономически неинтересно", — отметил он.

Теперь планируется применить такой же принцип и по НДС на все товары и услуги. По утверждению Ростислава Шурмы, кроме борьбы с налоговыми манипуляциями это позволит также сдерживать рост цен.

"НДС – это налог, который платит каждый из нас – 20% цены любого товара. Если будет 10%, то даже если мы не снизим цену товара на полки или в коммунальной услуги, мы остановим дальнейший рост цен, потому что есть огромный инфляционное давление", – пояснил он.

Советник главы ОП также отметил, что дифференцированные ставки НДС, как в Евросоюзе, в наших условиях не сработают.

"В Украине неправильно так поступать, потому что у нас сразу начнутся налоговые злоупотребления, которые работают на оптимизацию налогов. У нас очень предприимчивые люди", — пояснил он, добавив, что в ЕС средневзвешенная составляет именно 9-10 процентов.

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