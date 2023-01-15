Загроза нападу з Білорусі: ISW оцінив вірогідність атаки

Росія може повторно напасти на Україну з території Білорусі. Але такий ризик оцінюється як низький.

На кордоні Білорусі з Україною перебуває ворожа сил, але такий варіант (нападу – ред.) може бути запасним у Росії. Водночас малоймовірною аналітики вважають пряму участь Мінська у війні проти України.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наводять заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, який 14 січня заявив, що нинішня чисельність українських сил, які діють на півночі, є достатньою для стабілізації кордону.

"Наєв додав, що резерви України можуть передислокувати у відповідь на посилення загрози з Білорусі", ‒ зазначають аналітики.

Вони також нагадали, що український Генштаб не помічав формування ударного угруповання російських військ на території Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі постійно фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там від початку повномасштабної війни. Одну техніку вороги перекидають звідти до Росії, а іншу – до Білорусі.

За останніми даними моніторингових груп, до Білорусі з Росії прибув ешелон із російською військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".

Водночас українські сили готуються до можливого вторгнення з Білорусі та планують зупинити ворога ще на кордоні. Про це повідомив командувач угрупування сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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