Курс валют в Украине 15 января: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара не изменился и остался на уровне 36,56 грн.
В воскресенье, 15 января, средний курс доллара в обменных пунктах составляет 40,58 грн, а за евро просят 43,25 грн.
Об этом сообщает финансовый портал Минфин.
Официальный курс валют НБУ:
- доллар – 36,56 грн/доллар;
- евро – 39,35 грн/евро.
Курс доллара в банках (покупка/продажа):
- "Приватбанк" — 39,9 – 40,3;
- "Ощадбанк" – 40,3 – 40,9;
- "Укрэксимбанк" – 40,2 – 40,7;
- "Райффайзен" – 40,2 – 40,65;
- ПУМБ – 40,1 – 41,0.
Курс евро в банках (покупка/продажа):
- "Приватбанк" – 41,9 – 42,9;
- "Ощадбанк" – 42,1 – 43,1;
- "Укрэксимбанк" – 42,35 – 43,15
- "Райффайзен" – 42,2 – 43;
- ПУМБ – 42,5 – 43,5.
Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.
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