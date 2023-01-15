Курс валют в Украине 15 января: сколько стоят доллар и евро

В воскресенье, 15 января, средний курс доллара в обменных пунктах составляет 40,58 грн, а за евро просят 43,25 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,35 грн/евро.

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

"Приватбанк" — 39,9 – 40,3;

"Ощадбанк" – 40,3 – 40,9;

"Укрэксимбанк" – 40,2 – 40,7;

"Райффайзен" – 40,2 – 40,65;

ПУМБ – 40,1 – 41,0.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

"Приватбанк" – 41,9 – 42,9;

"Ощадбанк" – 42,1 – 43,1;

"Укрэксимбанк" – 42,35 – 43,15

"Райффайзен" – 42,2 – 43;

ПУМБ – 42,5 – 43,5.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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