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Курс валют в Украине 15 января: сколько стоят доллар и евро

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Курс валют в Украине 15 января: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

Курс доллара не изменился и остался на уровне 36,56 грн.

В воскресенье, 15 января, средний курс доллара в обменных пунктах составляет 40,58 грн, а за евро просят 43,25 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Официальный курс валют НБУ:

  • доллар – 36,56 грн/доллар;
  • евро – 39,35 грн/евро.

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

  • "Приватбанк" — 39,9 – 40,3;
  • "Ощадбанк" – 40,3 – 40,9;
  • "Укрэксимбанк" – 40,2 – 40,7;
  • "Райффайзен" – 40,2 – 40,65;
  • ПУМБ – 40,1 – 41,0.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

  • "Приватбанк" – 41,9 – 42,9;
  • "Ощадбанк" – 42,1 – 43,1;
  • "Укрэксимбанк" – 42,35 – 43,15
  • "Райффайзен" – 42,2 – 43;
  • ПУМБ – 42,5 – 43,5.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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Дата публикации
Просмотры
2224
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