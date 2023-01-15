Сколько военных РФ должно быть в Беларуси, чтобы напасть на Украину: Арестович объяснил

Белорусская армия не может пойти самостоятельно в наступление.

В Беларуси нет ударной группировки войск и нет даже признаков ее создания.

Об этом заявил советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью изданию "Гордон".

По его мнению, белорусская армия не будет воевать против украинцев.

"И если они прямо сейчас начнут его создавать (ударная группировка войск – ред.) – ну, до конца апреля где-то будут создавать ударную группировку, не меньше. Это очень сложная, небыстрая вещь. Да и где их взять? Да и какой успех? Чтобы наступать на Киев? Минимальный успех по Киеву обеспечивается не менее 150-тысячной группировкой. Меньше не пройдет", — сказал он.

Напомним, военное руководство Украины не исключает угрозу нового наступления армии противника со стороны Беларуси. В то же время, украинское командование считает, что совместные военные учения российской и белорусской армии на территории Беларуси, начало которых запланировано на 16 января, не следует воспринимать как прямую угрозу для украинской столицы.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 12 января рассказал о готовности украинских сил при наступлении противника со стороны Беларуси. По его словам, ситуация на территории РБ не представляет непосредственной угрозы для Украины.

Аналитики из Института войны считают наступление из Беларуси маловероятным.

"Остаются ножки и рожки": У Лукашенко есть свой план по Украине