Червона сукня на червону доріжку: зірка "Корони" Клер Фой у лаконічному образі на заході

38-річна британська акторка Клер Фой, яку багато шанувальників серіалу "Корона" полюбили через її роль молодої королеви Єлизавети II, відвідала церемонію вручення нагород AFI Awards 2023, яка відбулася в готелі Four Seasons Beverly Hills у Лос-Анджелесі.

На червону доріжку знаменитість вирішила одягнути червону сукню. Колись такий лук вважався би моветоном, але з роками та модними метаморфозами перетворилася на класику.

Клер вибрала скромну щільну сукню від бренду Huishan Zhang з колекції осінь-зима 2020. У неї був плавний виріз горловини, спідниця-рюша, а також милий лаконічний пояс з пряжкою на талії. Образ акторка доповнила червоними босоніжками від Aquazzura та парою золотих сережок у вухах.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що однією із найзнаменитіших червоних суконь, будь-коли одягнених на червону доріжку, є вбрання супермоделі Сінді Кроуфорд від Versace, яке вона одягла на церемонію вручення "Оскара".

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