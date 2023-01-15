Пір'я, золото та підсвічування: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022"

Вбрання дівчат цього року були дуже оригінальними та різноманітними. Кожна із конкурсанток спробувала показати костюмом свою країну.

14 січня у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". Переможницею цього року стала 28-річна американка Р'Боні Габріель і під час конкурсу костюмів вона вийшла на сцену у вбранні, яке назвала "Жінка на Місяці." Він був натхненний першою висадкою на Місяць.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

"20 липня 1969 року два американські астронавти стали першими людьми, що ступили на Місяць, зробивши одне з найвидатніших досягнень в історії людства. Перенесемося в сьогоднішній день, і жінки більше, ніж будь-коли, беруть участь у програмі Artemis, спрямованої на те, щоб відправити США назад на Місяць Як уродженка Г'юстона, де розташований космічний центр НАСА, я пишаюся тим, що живу в місті, яке працює над відправленням на Місяць першої жінки. Метою цього костюма було надихнути жінок у всіх куточках всесвіту мріяти про більше, летіти на Місяць і досягати чогось надприродного", — розповіла про вбрання дівчина.

Звичайно ж, найбільш приголомшливим на конкурсі було вбрання української красуні Вікторії Апанасенко під назвою "Воїн світла", яке для неї створила українська дизайнерка Леся Патока.

Вікторія Апанасенко / Фото: Getty Images

Але все ж таки ми пропонуємо подивитись ще на п'ять незвичайних костюмів, які продемонстрували учасниці на цьому конкурсі краси.

Міс Трінідад і Тобаго Тіа Джейн Ремі

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Міс Гватемала Івана Бетчелор

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Міс Венесуела Аманда Дудамель

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Міс Греція Коріна Еммануїліду

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

Міс Коста-Рика Марія Фернанда Родрігес Авіла

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Getty Images

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