Перья, золото и подсветки: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022"

Наряды девушек в этом году были очень оригинальными и разнообразными. Каждая из конкурсанток попыталась показать костюмом свою страну.
14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Победительницей в этом году стала 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль и во время конкурса костюмов она вышла на сцену в наряде который назвала "Женщина на Луне." Он был вдохновлен первой высадкой на Луну.
"20 июля 1969 года два американских астронавта стали первыми людьми, ступившими на Луну, совершив одно из самых выдающихся достижений в истории человечества. Перенесемся в сегодняшний день, и женщины больше, чем когда-либо, участвуют в программе Artemis, направленной на то, чтобы отправить США обратно на Луну. Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины. Целью этого костюма было вдохновить женщин во всех уголках вселенной мечтать о большем, лететь на Луну и достигать чего-то сверхъестественного", - рассказала о наряде девушка.
Конечно же, самым потрясающим на конкурсе был наряд украинской красавицы Виктории Апанасенко под названием "Воин света", который для нее создала украинский дизайнер Леся Патока.
Но все же мы предлагаем взглянуть еще на пять необычных костюмов, которые продемонстрировали участницы на этом конкурсе красоты.
Мисс Тринидад и Тобаго Тиа Джейн Рэми
Мисс Гватемала Ивана Бэтчелор
Мисс Венесуэла Аманда Дудамель
Мисс Греция Корина Эммануилиду
Мисс Коста-Рика Мария Фернанда Родригес Авила
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