Перья, золото и подсветки: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022"

Наряды девушек в этом году были очень оригинальными и разнообразными. Каждая из конкурсанток попыталась показать костюмом свою страну.

14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022". Победительницей в этом году стала 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль и во время конкурса костюмов она вышла на сцену в наряде который назвала "Женщина на Луне." Он был вдохновлен первой высадкой на Луну.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

"20 июля 1969 года два американских астронавта стали первыми людьми, ступившими на Луну, совершив одно из самых выдающихся достижений в истории человечества. Перенесемся в сегодняшний день, и женщины больше, чем когда-либо, участвуют в программе Artemis, направленной на то, чтобы отправить США обратно на Луну. Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины. Целью этого костюма было вдохновить женщин во всех уголках вселенной мечтать о большем, лететь на Луну и достигать чего-то сверхъестественного", - рассказала о наряде девушка.

Конечно же, самым потрясающим на конкурсе был наряд украинской красавицы Виктории Апанасенко под названием "Воин света", который для нее создала украинский дизайнер Леся Патока.

Виктория Апанасенко / Фото: Getty Images

Но все же мы предлагаем взглянуть еще на пять необычных костюмов, которые продемонстрировали участницы на этом конкурсе красоты.

Мисс Тринидад и Тобаго Тиа Джейн Рэми

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Мисс Гватемала Ивана Бэтчелор

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Мисс Венесуэла Аманда Дудамель

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Мисс Греция Корина Эммануилиду

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

Мисс Коста-Рика Мария Фернанда Родригес Авила

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2022" / Фото: Getty Images

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