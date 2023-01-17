Алексей Арестович после скандального заявления об ракетном обстреле Днепра написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента.

Об этом сам Арестович 17 января написал в Фейсбуке.

Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"Написал заявление об отставке. Хочу показать пример цивилизованного поведения: ошибка в принципе, значит отставка", — пишет Арестович.

Арестович написал заявление об увольнении

Следует отметить, что Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину предположил, что якобы трагедия в Днепре 14 января произошла из-за сбития российской ракеты средствами ПВО ВСУ. Этот комментарий Арестовича сразу же опровергли в Министерстве обороны Украины. И отметили, что жилой дом в Днепре разбомбила российская ракета Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22 из Курской области РФ.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук пояснил, что у ВСУ нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре.

Впоследствии он объяснил, что услышал версию о якобы "сбитии ракеты" от своего товарища, ранее служившего в ПВО. Арестович подчеркнул, что это была только версия и его частная гипотеза.

Однако к вечеру Арестович сделал очередное заявление, "отозвав извинения".

"Благодарю добрых людей, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 до 04:05. Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться", — написал Арестович в Телеграмме.

В конце концов утром 17 января, перед тем как опубликовать заявление об увольнении, Арестович написал в Facebook, что "совершил серьезную ошибку в прямом эфире".

"Независимо от того, по какой причине и как это услышала аудитория, я все равно буду суров к информации, которую передаю. Искренне прошу прощения у пострадавших и их родных, жителей Днепра и всех, кто глубоко ранен моей преждевременной ошибочной версией причины попадания российской ракеты в жилой дом", — написал он.

Что касается самой ракетной атаки, то по состоянию на 17 января количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру достигло 44 мирных жителей.

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