"Полезный для медиапространства": Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОП

Подоляк упрекнул Арестовича в ошибке, которую он допустил, но подчеркнул, что они случаются у всех.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Алексей Арестович "будет иметь спрос в экспертной среде" и после увольнения из ОП.

Такое мнение Подоляк выразил 24 каналу.

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По его словам, Арестович "важен для медийного пространства Украины", но также необходимо понимать эмоциональное состояние страны.

"Важно чувствовать эмоциональное состояние страны, а также, что и когда ты говоришь, потому что – это государственная информационная политика", – сказал советник главы ОП.

Комментируя скандальное заявление Арестовича о ракетном ударе РФ по дому в Днепре, Подоляк упрекнул его в ошибке, которую он допустил. Впрочем, подчеркнул, что они встречаются у всех.

"Однако на фоне зверств, которые Россия делает в Украине, очень важно быстро их исправить, поскольку это касается репутации государства", — добавил он.

Увольнение Арестовича из ОП: что известно

Утром 17 января Алексей Арестович написал заявление об освобождении от должности советника Офиса президента. Позже стало известно, что руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала приказ о его увольнении.

Причиной отставки послужили неоднократные скандальные заявления. Последняя была по ракетному удару России по дому в Днепре. Комментируя атаку россиян по Днепру, он в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на здание упавшая уже сбитая силами ПВО вражеская ракета. Воздушные силы опровергли это заявление, подчеркнув, что у ВСУ нет средств для сбивания ракеты Х-22, которой был нанесен удар.

ТСН.ua собрала все подробности громкого дела.

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