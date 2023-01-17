Російське посольство в Швеції визнало, що Крим - це Україна

Ціни на бензин за літр у країнах ЄС, за версією РФ, додаються.

Посольство Росії в Швеції опублікувало карту з цінами на бензин у різних країнах Європи. На цій мапі російське посольство визнало Крим частиною України.

Мапу викладено у Twitter на сторінці посольства.

"Ціни на бензин за літр 9 січня 2023 року", - так у посольстві підписали мапу.

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Додамо, що у тимчасово захопленому Криму, у Севастополі, вдруге за добу 16 січня лунали вибухи.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що там нібито спрацювала ППО та збила три безпілотники. Окупанти продовжують відбивати атаку. Українська сторона ніяк не коментує "бавовну".

Тим часом західні аналітики висловлюють думку, що з військової точки зору Україна має шанси деокупувати півострів Крим. Так, майор армії США у відставці Джон Спенсер зауважив, що для цього Києву потрібна допомога Заходу. Тоді ЗСУ зможуть ліквідувати російські сили, які там перебувають.

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