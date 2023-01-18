США продолжат поставлять Украине системы ПВО — Белый дом

США будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для защиты от российских атак

Президент США Джо Байден будет выполнять свои обещания, которые он дал Владимиру Зеленскому, по поставкам систем ПВО Украине для защиты от российских атак.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер.

Она подчеркнула, что США будут продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для защиты от российских атак.

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Карин Жан Пьер отметила, что президент США Джо Байден дал личное обещание украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне, что Украина получит современные системы ПВО для защиты от российских ракетных атак.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за совершившие зверства, а также за военные преступления", — добавила Жан-Пьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине одну батарею ПРО Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, сколько времени понадобится для обучения украинских военных пользованию ЗРК Patriot.

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